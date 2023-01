Jean-Marie Pfaff hoopt dat doelman eindelijk nog eens Gouden Schoen wint: "Maar Mignolet mag stouter zijn"

Trouwe kijkers van De Pfaffs weten hoezeer "El Sympatico" de memorabilia van zijn glansrijke carrière koestert. Zijn Gouden Schoen van 1978 in het bijzonder.

"Ik herinner me het nog allemaal", glundert Jean-Marie Pfaff 45 jaar later nog steeds. "Ik kreeg telefoon toen ik in mijn winkel in Beveren stond. Ik moest meteen naar Brugge komen, waar de organisatie op mij zat te wachten in een restaurant."

Na Jean Nicolay, Fernand Boone en Christian Piot was de beroemdste krullenbol van België nog maar de vierde doelman in de geschiedenis die de hoofdprijs wegkaapte.

Nadien zou enkel Michel Preud'homme nog in zijn voetsporen treden. En komende woensdag Simon Mignolet?

"Voor mij verdient hij zeker de Gouden Schoen", klinkt het stellig bij Pfaff. "Simon heeft Club Brugge het voorbije jaar bijzonder veel bijgebracht. Hij was een enorme steunpilaar met zijn ervaring en betrouwbaarheid."