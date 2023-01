Vanavond weten we wie de Gouden Schoen wint, maar de Sporza-surfer heeft al gesproken. Voor meer dan de helft van onze surfers mag Simon Mignolet de Gouden Schoen winnen, Teddy Teuma is op ruime afstand de nummer 2. Bij de vrouwen is het spannender: Tessa Wullaert en Nicky Evrard krijgen allebei 1/3e van de stemmen. Wordt het straks ook een nek-aan-nekrace voor de trofee bij de vrouwen?