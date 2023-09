Premier League geeft recordbedrag uit aan transfers, Saudi-Arabië haalt Spanje in

Opvallend is dat de Spaanse competitie minder heeft uitgegeven dan in de zomer van vorig jaar (440 miljoen in 2023, tegenover 506 miljoen in 2022). La Liga verdwijnt daardoor uit de top 5 van de grootste kopers en is ingehaald door Saudi-Arabië, een opkomende financiële macht in de voetbalwereld.



De transfermarkt in de woestijnstaat sluit pas op 7 september. Volgens schattingen van Deloitte hebben de Saudi's 805 miljoen euro besteed aan sterren van het oude continent.



Engeland kreeg het grootste deel van de taart (285 miljoen euro), voor Frankrijk (135). De Premier League kon zo het verschil tussen uitgaven en inkomsten wat meer beperken: 1,176 miljard euro in 2023, tegenover 1,245 miljard in 2022.