Deadline Day gewikt en gewogen: "Als Ansu Fati Mitoma uit de ploeg speelt, ga ik hem persoonlijk halen"

Transfer Deadline Day zorgt elk jaar voor enkele grote deals. Deze keer liet vooral Barcelona zich nog gelden, betaalde PSG nog eens grof geld en verloor de Jupiler Pro League een absolute smaakmaker. Filip Joos geeft zijn mening over het heetste nieuws van de transfernaald: "Benson en Trésor in één ploeg? Als het niet zo ver was, nam ik een abonnement."

Barcelona haalt Joao's, maar geeft Fati (even) weg

Barcelona was de meest bedrijvige topclub op deze laatste dag. Het huurde twee Portugezen met naam, Joao Cancelo en Joao Felix, maar die zijn volgens Filip Joos toch niet onbesproken: "De twee Joao's hebben intussen wel een krasje." "Bij Cancelo komt dat door de halve ruzie in City met Guardiola en dan de matige uitleenbeurt bij Bayern. Kwaliteit is er nochtans voldoende aanwezig. Hij moet terug de oude Cancelo worden." "Joao Felix vind ik de grootste verspilling van talent van de laatste jaren. Hij heeft mij echt ontgoocheld, ook bij Chelsea. Er is iets met hem. Ik hoop dat hij dat bij Barcelona van zich kan afschudden."

Wat mij betreft heeft Roberto De Zerbi al meer bewezen dan Xavi als coach. Filip Joos

Tot slot viel er ook nog uitgaand nieuws te rapen bij Barça. Ansu Fati wordt komend seizoen uitgeleend aan Premier League-revelatie Brighton. "Dat is een van de tofste transfers", zegt Joos.



"De Zerbi is voor mij absolute wereldtop als coach, die ploeg speelt oogstrelend voetbal. Alleen moeten we wel afspreken, Ansu Fati: je gaat Mitoma niet uit de ploeg spelen", lacht de commentator. "Als Fati dat doet, ga ik hem persoonlijk halen. Ik vind het wel goed dat Fati deze stap zet, hij gaat uit zijn comfortzone. Hij verhuist van een wereldclub naar een ploeg waarvan in Spanje nog steeds niemand weet wie ze zijn."



"Wat mij betreft, heeft De Zerbi al meer bewezen dan Xavi. Fati gaat dus naar een beter voetballende ploeg dan Barcelona, ik hoop voor hem dat hij zich daarin kan terugvinden", aldus Joos.

PSG gooit met miljoenen voor talent Kolo Muani

De (financiële) topdeal van de laatste dag viel in Parijs. PSG betaalt aan Frankfurt tussen de 90 en 100 miljoen voor Randal Kolo Muani, die met Frankrijk doorbrak op het afgelopen WK. Maar volgens Joos is het niet alleen dat WK dat PSG overstag liet gaan: "Kolo Muani speelde naast zijn WK ook een erg goed seizoen bij Frankfurt. Het verbaast mij vooral dat dat toch zo lang moet duren. Het is niet gisteren dat Messi en Neymar vertrokken zijn." "Kolo Muani is veel meer spits en minder goochelaar dan de twee die weg zijn, dat vind ik wel boeiend. PSG heeft een nieuwe weg ingeslagen, ook met het niet meer opstellen van Verratti."

PSG probeert iets normaler te zijn als ploeg, het wordt minder circus. Filip Joos

"Het zijn pogingen om opnieuw iets normaler te zijn als ploeg, het wordt minder circus. Dat heeft Kolo Muani wel, hij is nog geen ster. Al heb je er wel al 90 miljoen voor betaald, waardoor de druk toch komt", beseft ook Joos. "Dat is een eeuwig probleem bij PSG. Het is te hopen dat hij het hoofd van bij Frankfurt kan houden in Parijs. Als dat lukt, is het een boeiende transfer."



Liverpool versterkt middenveld met Gravenberch, maar Joos ziet gemiste kans

Liverpool, dat al lang op zoek was naar een sterke middenvelder, haalde op het einde nog Ryan Gravenberch. Het gewezen toptalent zat op een zijspoor bij Bayern. Maar Joos is nog steeds overtuigd van de kwaliteiten van de 21-jarige Nederlander. "Gravenberch was de reïncarnatie van Frank Rijkaard, de giraffe. Bij Ajax heb ik die geweldige wedstrijden zien spelen, maar die is in München echt niet aan de bak gekomen." "Dat terwijl Bayern geen goed seizoen had. In een geolied Bayern is het logisch dat je niet speelt, tijdens een slecht seizoen verwacht je wel een kans."

Het grootste mysterie voor mij is Joao Palhinha. Filip Joos

"Het grootste mysterie voor mij is Joao Palhinha. Ik snap niet dat Liverpool niet voor hem gegaan is. Ik zou nooit Endo gekozen hebben, Palhinha lost echt alles op", is Joos lovend. "Palhinha heeft Fulham een punt doen behalen op Arsenal, en niet omdat hij scoorde. Hij speelde geweldig, echt niet normaal. In het Duits zouden ze überragend zeggen." "Hij pakt misschien wel 15 gele kaarten op een seizoen, maar ik begrijp niet dat Palhinha niet het alternatief voor Caicedo is", besluit Joos.

Trésor verhuist naar Burnley en laat een krater na bij Genk

De grootste transfer voor onze Jupiler Pro League was ongetwijfeld het vertrek van assistenkoning Mike Trésor. Hij maakt de clan Belgen bij Burnley nog wat groter. "Trésor wou blijkbaar echt weg, dat is een verarming voor onze competitie. Het is echt jammer voor Racing Genk", vindt Joos. "Hij is niet te vervangen, het was een speler waar ik zowel esthetisch als qua efficiëntie enorm blij van werd. Technisch is hij eigenlijk volmaakt."

Technisch is Trésor eigenlijk volmaakt. Filip Joos