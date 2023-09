Een overzicht van de dolle Duivelse mercato: bijna helft van huidige selectie ruilde van club

Neem er even pen en papier bij. Kunt u alle getransfereerde Duivels en hun nieuwe club in onderstaande selectie benoemen?

Nieuwe generatie is hot

Ze scharen zich zo - op plek 7 en 8 - samen in de top 10 duurste U23-transfers. Enkel Engeland doet met Jude Bellingham en Cole Palmer even goed.

Waar er vorige mercato nog heel wat ouwe getrouwen een nieuw nest opzochten, was vooral de nieuwe generatie Rode Duivels opgejaagd wild in Europa (en omstreken).

Het doorselecteren van de bondscoach loont, duidelijk. "Er is alvast minder stilstand in de doorgroei van onze internationals. Zo heb ik het gevoel dat we Nederland op dat vlak voorbijgestoken zijn. We hebben op het eerste gezicht meer gewilde talenten momenteel."

Wissel van de wacht?

Het lijkt op de definitieve wissel van de wacht bij de Rode Duivels. Vele jonkies maakten hun droomtransfer, terwijl de oudere generatie vaak noodgedwongen van kamp moesten wisselen.

Zo waren Youri Tielemans en Timothy Castagne in de Engelse tweede klasse verzeild geraakt met Leicester. Het duo vond respectievelijk bij Aston Villa en Fulham opnieuw de voeling met de Premier League. Ook Thomas Kaminski ging van Blackburn naar promovendus Luton om in de eerste divisie werkzaam te zijn.

Voor Romelu Lukaku was de overstap naar AS Roma ook een noodzakelijke move. Op een geheel andere manier, weliswaar. De aanvalsleider van de Rode Duivels was na een wekenlange transfersaga persona non grata geworden in Milaan (en Turijn), bij Chelsae wou hij zelf niet meer spelen. In Roma werd hij dan weer keizerlijk onthaald.

En tot slot gebeurde ook het onvermijdelijke: een duivel naar Saudi-Arabië. Yannick Carrasco is de eerste actieve Belgische international die naar de woestijn - bij Al-Shabab - trekt.