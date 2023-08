Twee jaar geleden nog bij Beerschot, nu recordtransfer: waarom betaalt Chelsea 133 miljoen voor Caicedo?

Dat bewijzen Caicedo zijn statistieken in de Premier League afgelopen seizoen. Samen met Trent Alexander-Arnold is hij de enige die meer dan 40 geslaagde tackles, intercepties én gecreëerde kansen liet noteren.

Veelzijdigheid is een verklaring. "Hij hoort zeker in het rijtje van de allerbeste middenvelders", zegt voormalige ploeggenoot Mike Vanhamel.

De race voor zijn handtekening met Liverpool jaagde de prijs de hoogte in. Al is het niet de enige reden waarom de lat opnieuw hoger wordt gelegd.

Dat is het bedrag dat Chelsea uitgaf aan wat het kloppend hart van de ploeg moet worden. En wat van Moises Caicedo de duurste aankoop in de geschiedenis van de Premier League maakt.

Talent duidelijk vanaf het eerste moment

De transfersom kan voor buitenstaanders als een verrassing komen, voor ex-ploeggenoot Mike Vanhamel is het dat niet.

"Caicedo is bij ons op kousenvoeten binnengekomen", vertelt de doelman over zijn entree bij Beerschot in 2021. "Hij heeft dan op training meteen getoond dat hij barst van het talent."



De doelman was meteen overtuigd. "Zeker door zijn balbehandeling. Hij was toen al te goed voor de Belgische competitie."