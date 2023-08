Chelsea maakt van Moises Caicedo (ex-Beerschot) duurste transfer ooit in de Premier League

Tijdens het seizoen 2021-2022 mocht Moises Caicedo kort opdraven in het shirt van Beerschot, voor zijn werkgever Brighton hem na een halfjaar weer naar de Premier League haalde.

Daar toonde de jonge Ecuadoraan snel dat hij een basisplek verdiende bij de Engelse middenmoter. Hij kwam er de afgelopen seizoenen 53 keer in actie.

Zijn prestaties zorgden al snel voor interesse aan de top. Zowel Liverpool als Chelsea wilde de 21-jarige middenvelder maar wat graag inlijven. De club uit het noorden leek de race te winnen, tot The Blues met een verhoogd bod dat kan oplopen tot 115 miljoen pond (zo'n 130 miljoen euro) op de proppen kwam.

Caicedo zelf is in de wolken met zijn contract van 8 jaar in Stamford Bridge. Als kind was hij fan van de Londense club, een beeld dat Chelsea met plezier deelt op sociale media.