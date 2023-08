Vandenbempt ziet "offensieve weelde" bij Club en treedt Vanhaezebrouck bij: "Dragende spelers gaven niet thuis"

Eerste - stevige en ongelegen - nederlaag voor Union

De meest opvallende uitslag van het weekend was een 4-0-pandoering van Union op het veld van KV Mechelen. Dat kon door enerzijds de heel goede prestatie van KV Mechelen dat een gepast antwoord formuleerde op die sof van vorige week op RWDM.

De cijfers vind ik minder verontrustend dan de prestatie van Union. Peter Vandenbempt

Anderzijds: het is blijkbaar al van oktober 2016 geleden dat Union nog zo zwaar heeft verloren. Toen nog in de tweede klasse. De laatste 3 doelpunten vielen in het slot van de match en de cijfers vind ik minder verontrustend dan de prestatie.

Zeker voor de rust was het heel erg matig wat betreft de organisatie. Slag om slinger kon Mechelen vrijuit aanvallen en kansen creëren. Union kreeg meer schoten tegen in die ene wedstrijd nu dan in de vorige drie samen. De structuur was helemaal zoek.

Blessin hekelde ook de lichaamstaal bij bepaalde spelers, molenwieken bij balverlies. Dat zinde hem niet.

Wat Union is overkomen komt ongelegen aan de vooravond van die Europese duels met Lugano. Bij elke nederlaag nu zal snel de onvermijdelijke vraag worden gesteld of Union dan toch de prijs gaat betalen voor die massale uittocht.

Nu, na één nederlaag, gaan we het nog niet doen. Want de grote kracht van Union de voorbije twee jaar was dat bij elk slecht resultaat, toen ook twijfels de kop opstaken, er onmiddellijk werd gereageerd en daarvoor is die Europese wedstrijd tegen Lugano van donderdag ideaal.

Eerste puntenverlies voor Gent

Geen enkele ploeg heeft na vier speeldagen nog het maximum van de punten. KAA Gent liet er thuis tegen STVV ook twee liggen en coach Hein Vanhaezebrouck was streng voor zijn spelers. Hij noemde ze pseudo-leiders, die dachten dat ze het tegen Sint-Truiden op ervaring en kwaliteit gingen doen. Vanhaezebrouck was terecht zeer ontgoocheld daarover omdat het nu al twee keer op vier dagen gebeurde met twee verschillende ploegen. Met een dikke stift wil ik wel alle credits onderstrepen voor Sint-Truiden, dat een klein halfuur ronduit geweldig voetbalde: frank en vrij, met veel beweging, kwaliteit en snelheid. Het was een lust voor het oog. Felicitaties voor die trainer, Thorsten Fink. Wat een verschil met dat afbraakvoetbal van vorig jaar. Vanhaezebrouck maakt zich zeer nadrukkelijk zorgen voor de Europese duels tegen Nicosia. Dat zal ook wel een beetje deel van zijn strategie zijn om zijn spelers extra op scherp te zetten.

De dragende, ervaren spelers van Vanhaezebrouck gaven niet thuis, zijn topspitsen waren afwezig en Gent werd enkel gered door te weinig efficiëntie bij STVV. Peter Vandenbempt

Maar zijn dragende, ervaren spelers gaven niet thuis, zijn topspitsen waren afwezig en Gent werd enkel gered door te weinig efficiëntie bij STVV. Ze hadden er 3 of 4 moeten maken in hun goede periode.

Er was wel heel veel kwaliteit bij Gent op corners, wat nieuw is, maar zelfs toen het de tweede helft het overwicht had, was het toch maar middelmatig en werd er weinig gecreëerd.

Opvallend, want Gent is toch één van de ploegen van het seizoensbegin, het zat in de flow. Oké, 10 op 12 is nog altijd veel beter dan de voorbije seizoenen. Maar Nicosia zal wel opzij gezet moeten worden, anders verval je toch weer in een soort negativiteit en een najaar zonder Europees voetbal.

En Nicosia is een bende oude, lepe krijgers. We kennen de coach, Ricardo Sa Pinto, de meest geschifte coach die er hier de voorbije 10 jaar heeft rondgelopen, maar die het wel heel goed heeft gedaan met Standard en die vaak Belgische ploegen in de competitie tot wanhoop heeft gedreven.

Laat het een waarschuwing zijn voor Gent.

Schietoefeningen voor Club Brugge

Club Brugge hield dan weer schietoefeningen tegen RWDM, 7-1. Als RWDM zo blijft verdedigen dan gaan ze makkelijk de kaap van de 100 tegendoelpunten ronden, denk ik. Los daarvan was Club Brugge wel heel erg goed en vooral een elftal vol leven en energie, waar de drive en de goesting ervan afspatte. Dat hebben we vorig jaar toch veel te weinig gezien. Dat is precies wat Ronny Deila zelf wil zien en ook precies waarvoor hij naar Brugge is gehaald. Om die toch wat soezende spelersgroep eens dooreen te schudden en er toch weer een collectief van te maken. Het is vrij snel gelukt. Oké, ook wel door een heel gunstig programma zowel nationaal, als Europees, met eigenlijk twee provinciale tegenstanders. Ideaal om vertrouwen op te doen en (gigantisch) veel doelpunten te maken. 22 in een wedstrijd of vier.

Tot nu toe is het een quasi perfecte zomer in Brugge. Peter Vandenbempt

Veel spelers hebben speelminuten gekregen en dan is iedereen een beetje mee in de flow. Tot nu toe is dat daar een quasi perfecte zomer.

En Zinckernagel is een absolute aanwinst. En in een betere ploeg dit jaar dan vorig jaar in Luik zal hij nog beter worden. Eerder bewierookten we hier ook al Buchanan en Skov Olsen. Nusa die zijn meest efficiënte wedstrijd tot nu toe speelde, enzovoort. Er is veel weelde offensief.

Club Brugge is helemaal klaar voor zijn Europese wedstrijd tegen Osasuna, want dat is toch de eerste test van het seizoen. Een tegenstander van een ander kaliber, uit La Liga, stug en tegelijkertijd is het ook niet Barcelona of Real Madrid.

Dus kwalificatie is een must want anders zal het na al die jaren toch een beetje verloren lopen als het alleen maar in de eigen competitie zal moeten spelen.

Antwerp klaar voor Europa?

Een belangrijke Europese week komt er aan voor vijf van de Belgische ploegen in de Play-offs van de verschillende bekers. Morgen speelt Antwerp in de Champions League tegen AEK Athene en het is nu niet dat ze zich grote zorgen moeten maken, maar vrijdag in Leuven was het niet goed genoeg. Verrassend na de schietoefeningen die zij dan weer een week eerder hielden tegen Kortrijk. Voor de rust hadden ze wel de controle, maar Antwerp deed nauwelijks iets met dat balbezit. Eén klasseflits van Janssen voor de 0-1 en dat was het zo ongeveer.

Na de rust heeft Antwerp zich simpel laten terugduwen door een enthousiast Leuven, is het zelfs geen enkele keer in de buurt geweest van een doelpunt. Een erg magere prestatie. Peter Vandenbempt

Na de rust hebben ze zich simpel laten terugduwen door een enthousiast Leuven, zijn ze zelfs geen enkele keer in de buurt geweest van een doelpunt. Een erg magere prestatie.

En AEK dat twee voorrondewedstrijden heeft gespeeld, zonder competitiewedstrijden in de benen, zal toch van een ander kaliber zijn. In principe ook een betere ploeg dan Olympiakos, waar Genk zich tegen heeft verkeken, dan Panathinaikos dat in de voorronde van de Champions League Marseille heeft uitgeschakeld.

Vorig jaar liet Antwerp zich al eens vangen tegen Basaksehir, dat mag nu echt niet gebeuren, ook al is er nog het vangnet van de Europa League en zekerheid van voetbal tot de winterstop.

De hele club wil nu de volgende stap zetten en die is nu de groepsfase van de Champions League spelen. Het is het moment om top te zijn voor de trainer en voor de spelers.