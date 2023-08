Late kopbalgoal tegen Antwerp levert strijdend OHL tweede punt van het seizoen op

Man van de match: Zijn doelpunt was uiteindelijk maar één punt waard, maar Vincent Janssen is altijd, altijd een te duchten spits. Balletje vasthouden en afspelen, of op de rand van de zestien draaien en knallen, Janssen kan het allemaal. Sleutelmoment: Vijf minuten voor het einde van de reguliere negentig, schuift de jonge Richie Sagrado op voor een Leuvense corner. Vlietinck snijdt goed aan, en vindt de vrijgelopen rechtsback. Die kopt onhoudbaar voorbij Butez, en kroont zich na vier speeldagen tot topscorer van OH Leuven. Alleen Opoku en Thorsteinsson scoorden nog, en ieder slechts één keer. Statistiek: OH Leuven breekt een indrukwekkende reeks van Antwerp. Wanneer de landskampioen op voorsprong komt, geeft het eigenlijk nooit nog punten af. Afgelopen seizoen slaagde alleen Union erin, en dat in de play-offs. Alle 25 (!) andere keren, ging Antwerp met drie punten aan de haal.

Antwerp op voorsprong

Voor Leuven was het van moeten na een lastige competitiestart, 1 op 9 voelt niet zo lekker. Geen hapklare brok op bezoek in Den Dreef, met Antwerp dat met twee overwinningen op zak én zonder Europese vermoeidheid aantrad. OH Leuven begon desondanks sterk - sterker dan verwacht - aan de eerste helft. Met hier en daar bonkige situaties (vooral Gaston Avila en Jón Dagur Thorsteinsson konden het heel goed met elkaar vinden) probeerde de thuisploeg baas te worden in eigen huis. Meer dan een kopballetje na een vrije trap zat er niet in. Dom kopte, Butez ontving terwijl hij zijn krant las. Dan loopt er aan de overkant wel een van een ander niveau rond. Vincent Janssen rondde op een pass van Ritchie De Laet rustig de kaap Pletinckx, en trapte zonder kijken naar de verste hoek van het doel van Prévot. De nieuwe Franse doelman geklopt door een schot van pure klasse. Antwerp drong niet echt aan, tenzij via een strak afstandsschot van Vermeeren, en OH Leuven bleek in de voorhoede niet creatief of snel genoeg.

Vincent Janssen viert met z'n ploegmaats na de openingsgoal.

Leuvens kwartiertje

Na rust leek de Leuvense hoop snel de kop ingedrukt te worden, toen Visser naar de elfmeterstip wees. Avila leek aangetrapt door Pletinckx, maar zijn pijn was misschien van een meer imaginaire soort. 'Low cost penalty's' moeten eruit, zeiden de scheidsrechtersbazen, en zo geschiedde. De VAR greep in, Visser keerde op zijn stappen terug. OH Leuven en Antwerp hielden elkaar grotendeels in evenwicht nadien, bij de thuisploeg kwam Jonathan Braut Brunes in de ploeg. De neef van Erling Braut Haaland, inderdaad, maar dat zal hij al genoeg gehoord hebben. Eén keer kreeg de jonge Noor ruimte om aan te leggen, deed dat prima, maar corner was de beste uitkomst. Vijf minuten voor tijd werden de Leuvenaren dan toch beloond voor hun inzet doorheen de match. Sagrado nam als opvolger van Louis Patris de eer op zich om zijn ploeg op gelijkspel te koppen. Vlam in de pan, maar voor Mendyl kookte dat over. Na een onterechte gele kaart voor protest, ging hij een tweede keer het boekje in voor een tactische fout op Keita. Douchen voor de Marokkaan. Antwerp wilde koste wat het kost nog drie punten meenemen, maar zelfs met Alderweireld vooraan ging de bal er niet meer in. Ook met tienen overleefde OH Leuven nog, dat nu voor de tweede keer een punt pakt. De landskampioen moet nu snel de focus verleggen naar dinsdag, naar de kwalificaties voor de Champions League.

Sagrado (rechts) kopt de bal tegen de netten.

Richie Sagrado (OH Leuven): "We keren vandaag terug naar ons niveau, we hebben een heel mooie match gespeeld. Wat er bij mijn goal gebeurde, weet ik niet zo goed. Ik moest mee op de corner, zag de bal komen en dacht "waarom niet"? Maar mooi doelpunt, toch? Vincent Janssen (Antwerp): "Balen. Deze wedstrijd moet je over de streep trekken. Het weghalen van de penalty geeft hen op één of andere manier een boost, en wij voetballen ook gewoon niet goed. Als je eenmaal de grip verliest op de wedstrijd, is elke fifty-fifty bal voor de tegenstander."

Mark Van Bommel gefrustreerd: "Totaal onnodig puntenverlies"

Marc Brys (OH Leuven): "Het mentale aspect is vandaag vooral belangrijk, zeker na de magere oogst de eerste drie wedstrijden. Iedereen heeft heel goed, als team en solide, met een goede doelman achter ons." "Mendyl heeft gewoon gezegd dat het helemaal geen penalty is, en hij heeft daar geel voor gekregen. Geen scheldwoorden, heeft de scheidsrechter niet aangevallen. Het blijkt dan ook geen penalty, waarom word je dan met een rode kaart naar huis gestuurd?" Mark Van Bommel (Antwerp): "Zwaar onnodig puntenverlies. Eerste helft hebben we volledig onder controle, met Ritchie als oplossing maken we de goal. In de tweede helft moeten we veranderen, spelen we dat slecht uit. We grijpen dan te snel naar de lange bal. Je geeft de tegenstander een kans, terwijl ze geen kans gehad hebben."