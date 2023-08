AA Gent raakt nog naast, maar niet meer voorbij STVV en is zijn foutloos rapport kwijt

KAA Gent - STVV in een notendop

Opvallend: Na Union gisterenavond slaagt nu ook Gent er niet in om foutloos te blijven in onze competitie. Na 4 wedstrijden heeft elke ploeg in de Jupiler Pro League dus punten verloren.

Man van de Match : Aboubakary Koita deed het in de eerste helft swingen bij STVV en dolde met de Gentse verdediging. Hij zorgde zo mee voor een vroege voorsprong. In de tweede helft deemsterde de Belg net als zijn ploeg weg, maar toen was de schade wel al aangericht.

Sleutelmoment : Op het uur trapt Torunarigha Gent op gelijke hoogte. Het lijkt het signaal te zijn voor de Buffalo's om helemaal door te duwen en meteen ook over STVV te gaan, maar de bal wil er niet meer in.

Hoekschoppen brengen redding

Gent kreeg vandaag een uitgelezen kans om de achtervolgers in het klassement meteen al op een klein kloofje te zetten. Bij winst zouden de Buffalo's als eenzame leider met 12 op 12 kunnen pronken.

Maar dat leek niet iedereen in Gent goed te beseffen. Al na 5 minuten had de Gentse verdediging 3 waarschuwingen gekregen, even later was het dan toch prijs.

Aboubakary Koita kreeg op de linkerkant veel te veel ruimte en mocht zomaar uithalen. Via het been van Kandouss caprioleerde de bal voorbij Nardi: 0-1.

Daarna moeten ze toch wel wakker geschoten zijn bij Gent, zou u denken. Maar niets was minder waar. De aanvallers van STVV bleven de Buffalo's pijn doen en op het kwartier hadden de Kanaries dankzij Delorge zelfs een dubbele voorsprong beet.

Gent creëerde bitterweinig en moest rekenen op een hoekschop om de aansluitingstreffer te maken. Gift Emmanuel Orban ontsnapte aan de aandacht van de Truiense verdediging en mocht ongedekt binnentikken aan de tweede paal.

Lesje geleerd? Nee hoor. In de tweede helft mocht ook Jordan Torunarigha een hoekschop in doel verwerken. Gent klom zo op gelijke hoogte, maar slaagde er in het laatste halfuur nooit meer in om STVV echt tegen het doel te drukken.

De Buffalo's moeten zo genoegen nemen met een punt na een lastige namiddag, maar staan met 3 overwinningen en een gelijkspel wel gewoon alleen op kop van het klassement.