Wervelend Club Brugge laat doelpuntenmachine op volle toeren draaien tegen RWDM

Club Brugge - RWDM in een notendop

Doelpuntenkermis in zonnig Jan Breydel

RWDM wilde de ruimtes klein houden, maar al snel werd duidelijk dat zelfs dat niet voldoende zou zijn voor een stunt. Een gretig Club Brugge, met Antonio Nusa als exponent, schitterde in het zonnetje en vond her en der gaten in de afweer van de bezoekers.

Een bom van Nusa tegen de lat was al een waarschuwing, Zinckernagel kopte wat later wel binnen. Lang duurde de Brugse vreugde niet, want Sanchez mocht aan de overkant plots veel te vrij schieten. De 1-1 en de soms wankele verdediging deerde Club niet. De thuisploeg stond in geen tijd opnieuw op voorsprong. Andreas Skov Olsen rondde een lekkere actie van Nusa af.

Een dominant Club Brugge wachtte tot na de rust om de kloof uit te baggeren. Sabbe schotelde Igor Thiago de 3-1 voor en RWDM-doelman Defourny klungelde een al dan niet bedoeld schot van Skov Olsen zelf over de lijn. Nusa beloonde zichzelf met een goal in de rebound en ook een wat norse Buchanan zette zijn naam in het rijtje van de doelpuntenmakers.

Een naïef voetballend RWDM probeerde het op de counter, maar verder dan twee flitsen van Biron kwam het niet. Abner slaagde er wel nog in om te scoren, maar deed dat jammer genoeg in zijn eigen doel. Dankzij de vooroorlogse 7-1 wipt Club Brugge naar de leiding, die het deelt met Gent.