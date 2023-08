Deze clubs moeten Gent, Genk, Club, Antwerp en Union voorbij om in de groepsfase te geraken

AA Gent en Club Brugge konden zich plaatsen voor de laatste voorronde van de Conference League, Racing Genk is na de nederlaag tegen Olympiakos ook in de Conference League beland, nadat het in de Champions League was begonnen. Maar wie treffen de Belgische clubs nu? En hoe zit het nu met Antwerp en Union?

Antwerp in de Champions League

Antwerp speelt volgende week dinsdag zijn heenmatch in de laatste voorronde van de Champions League, maar het weet nog altijd niet wie de tegenstander zal worden.



Dinamo Zagreb en AEK Athene werken hun twee duels in nauwelijks enkele dagen van elkaar af. Zaterdag valt de beslissing in Griekenland. AEK heeft na de 1-2-zege in Kroatië de beste papieren. Als Antwerp de play-offronde kan overleven, wacht de groepsfase van de Champions League. Anders is er nog altijd het vangnet van de Europa League.

Union in de Europa League

Geen grote geheimen voor Union, zij weten al een tijdje dat ze het in de laatste voorronde van de Europa League zullen opnemen tegen FC Lugano.



Als ze de Zwitsers niet kunnen uitschakelen, dan is het Europese verhaal niet voorbij, want dan wachten de poules van de Conference League.

Club Brugge, Genk en Gent in de Conference League

De Denen van Aarhus en de IJslanders van KA waren maar opwarmertjes voor Club Brugge, want volgende week wacht al de allesbeslissende dubbele confrontatie met Osasuna.



De Spanjaarden eindigden 7e in de competitie én ze verloren de finale van de beker. Geen makkelijke opdracht, zeker niet omdat de verliezer definitief een kruis mag maken over zijn Europese seizoen.

Ook AA Gent moest al twee voorrondes doorzwemmen om tot in de play-offronde te geraken. Zilina en Pogon bleken geen al te lastige klip.



Tegenstander wordt nu APOEL Nicosia, dat ook al 2 clubs moest uitschakelen, met Vojvodina en Dila Gori. Gent bewaart wel geen goeie herinneringen aan Nicosia, want vorig seizoen werd het door de buren van Omonia uit de Europa League gekegeld.