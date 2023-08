Match om snel te vergeten, maar kwalificatie komt nooit in gevaar voor AA Gent

Pogon Szczecin - AA Gent in een notendop:

Fadiga was iets meer aanwezig dan Fernandez-Pardo, maar een slaapverwekkende eerste helft was geen goed toneel voor een debuut.

Meer dan een verplicht nummertje was de opdracht in het westen van Polen - niet ver van de grens met Duitsland - natuurlijk niet voor AA Gent.

Beter Gent, tegenvallend resultaat

Ook Hein Vanhaezebrouck vond dat de 29 meegereisde fans van AA Gent meer verdienden. Aan de rust bracht hij Kums, Cuypers en Samoise in. Het effect was opvallend. Gent nam meteen de match in handen.

Kums knalde op de paal met een afgeweken schot en ook Tissoudali kreeg een grote kans, maar de Gentse tovenaar bleef ook in Polen zoeken naar zijn beste goocheltrucjes.

AA Gent zou zelf nog verliezen. Roef was te zelfzeker bij het uitverdedigen. Hij kapte een tegenstander uit, maar vergat een tweede. Koulouris scoorde makkelijk. Gent wou een nederlaag graag vermijden, maar botste daarbij op een counter. Opnieuw De Griekse spits Koulouris scoorde de 2-0.



In de extra tijd mildere Cuypers met zijn zevende goal in tien matchen tot 2-1, maar de tijd was op. Geen man overboord. AA Gent staat meer dan verdiend in de laatste ronde van de Conference League.