Rampscenario voor Genk tegen Olympiakos: rood voor Paintsil en tegengoal in 95e minuut

Racing Genk - Olympiakos in een notendop:

Paintsil doet het vanaf de stip, in twee keer

In de voorrondes van de Champions League liep het voor Racing Genk fout tegen Servette Genève en ook in de Europa League maakte de vicekampioen vorige week een valse start tegen Olympiakos. Letterlijk dan, want na amper 22 seconden stond het al 1-0.



Genk, zonder de geblesseerde Trésor, had zijn lesje geleerd en was voor eigen volk wel meteen op de afspraak. Olympiakos moest achteruit, al kon de Griekse recordkampioen wel leven met het tandeloze Genkse overwicht.



Pas rond het halfuur sloeg de vlam in de pan, met Paintsil in de hoofdrol. De Ghanees dwong een penalty af en ging ook zelf achter de bal staan, maar Paschalakis kon de slappe strafschop tegen de paal duwen.



Gelukkig voor Genk was de doelman nipt te vroeg vertrokken en dus kreeg Genk op aangeven van de VAR een herkansing. Paintsil was niet uit zijn lood geslagen en zette de penaltry nu wél feilloos om. Genk hield de touwtjes nadien stevig in handen, al bleef loepzuivere kansen afdwingen wel een pijnpunt.