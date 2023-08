Absurd: staf en bijna alle rensters van EF Education staan op straat... door oprichting van nieuw EF-vrouwenteam

In haar roze shirt met EF op de borst veroverde Jackson toen wereldfaam. "De mannelijke EF-renners zullen wel trots geweest zijn op de Roubaix-winnares", denk je dan.

Ook EF Education-Easy Post leek al op die kar gesprongen te zijn. U herinnert zich wel nog het opvallende vreugdedansje van de Canadese Alison Jackson na haar verrassende zege in Parijs-Roubaix dit jaar.

In het vrouwenpeloton heeft de meerderheid van de mannenteams een vrouwelijke tegenhanger met bijna krak dezelfde shirts rondrijden.

"Mannenteam mocht geen contact zoeken met vrouwenteam"

Al een tijdje rijpte bij Jonathan Vaughters, ploegbaas van de mannenploeg EF, het idee om de vrouwenploeg EF over te nemen.

Maar tijdens de onderhandelingen stuitte hij telkens op een "njet" van Linda Jackson, de ploegbazin van het vrouwenteam EF Education - TIBCO - SVB.



Jackson was bijzonder gesteld op de onafhankelijkheid van haar eigen ploeg. Daardoor was een overname of een samenwerking met de mannenploeg EF onmogelijk.

"Er werd een contract opgesteld tussen beide teams, waarin stond dat de mannenploeg geen contact mocht opnemen met de vrouwenploeg", vertelt Christel Herremans, die Europees manager is bij de vrouwenploeg EF.

Maar dit jaar zag het vrouwenteam zijn 2 cosponsors afhaken: SVB (Silicon Valley Bank) ging failliet in maart, van TIBCO was al langer geweten dat het de geldkraan zou dichtdraaien.