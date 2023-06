EF Education-EasyPost richt eigen vrouwenploeg op

De bekendmaking is enigszins opvallend aangezien er momenteel met EF Education - TIBCO - SVB al een team onder dezelfde naam in het vrouwenpeloton rijdt. Dat team hoort echter niet bij hetzelfde bedrijf achter de mannenploeg, geleid door ex-prof Jonathan Vaughters.

Het is onduidelijk of het nieuwe team naast het huidige team zal gaan rijden of dat er een samensmelting komt. EF Education-TIBCO-SVB won dit jaar met de Canadese Alison Jackson verrassend Parijs-Roubaix.

Bij het mannenteam van EF Education-EasyPost rijdt dit jaar met Jens Keukeleire een landgenoot. De Amerikaanse ploeg won in 2023 al zeventien wedstrijden, waaronder twee ritten in de voorbije Ronde van Italië.