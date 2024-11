Komen de Flames haar volgend jaar tegen? Dit is de mascotte voor het EK voor vrouwen in 2025

Geen EK zonder mascotte. Dit jaar was dat bij de mannen Albärt, een beer. Volgend jaar zal de mascotte voor het EK bij de vrouwen in Zwitserland een hond zijn.



Maddli, een Sint-Bernardshond, werd vandaag officieel voorgesteld. De naam komt van Madeleine Boll, de eerste vrouw die in Zwitserland zich officieel voetbalster mocht noemen.



De keuze voor een Sint-Bernardshond is niet toevallig. De honden zijn beroemd reddershonden uit Zwitserland, geroemd om hun lef, lieve aard en kunde om te assisteren in levensreddende missies in de Alpen.



Voormalig Zwitsers international en nu ambassadeur Lara Dickenmann vertelde op de voorstelling waarvoor Maddli staat. "Haar energie, passie en liefde voor voetbal behelst perfect de geest van het toernooi en ons mooie land. Ik geloof dat zij jonge fans uit heel Europa kan inspireren en ik kan niet wachten om haar plezier te zien overbrengen naar de fans."