José De Cauwer ziet extra WK-troef bij Remco Evenepoel: "Geen of wel een sprint is een wereld van verschil"

Blader even door het zegeboek van Remco Evenepoel en je komt vooral foto's tegen waarbij de wereldkampioen alleen over de finish bolt. Grote solo's zijn al langer het kenmerk van de Aerokogel.



Toch rees steeds meer de vraag of het onze landgenoot niet aan een sterke eindsprint ontbrak. Het antwoord na gisteren is duidelijk: net als op het BK was Evenepoel ook in San Sebastian de sterkste in een sprint-à-deux.



"Bilbao is een van de snelst sprintende klimmers en hem dan in het Baskenland kloppen, is heel mooi. Remco is nu vertrokken voor een geweldige tweede seizoenshelft", klonk Sporza-commentar José De Cauwer lyrisch.

Geen of wel een sprint hebben, is een wereld van verschil José De Cauwer

Aan de finish brulde Evenepoel het gisteren ook uit van vreugde. "Deze overwinning zal hem op een speciale manier heel veel deugd doen."



"Ik had het gevoel dat hij nooit echt vol is moeten gaan. Uiteindelijk gaan ze dan met z'n tweeën naar de aankomst en wint hij nog. Dat kan hij nu zeker meenemen."



"Geen of wel een sprint hebben, is een wereld van verschil", was De Cauwer duidelijk.



(lees verder onder de foto)

"De andere landen zullen de koers op onze schouders leggen"