Een stofzuiger van 120 miljoen: waarom betaalt Arsenal recordsom voor Declan Rice?

Declan Rice wordt met zijn transfer naar Arsenal de duurste aanwinst ooit bij The Gunners, maar strandt "slechts" op plek 3 in de lijst van de duurste aankopen ooit in de Premier League. Ook Romelu Lukaku prijkt nog steeds tussen de 5 duurste vogels.

Het scheelde niet veel of de Premier League had er een nieuw record bij.

En toch was dat niet altijd even duidelijk.

Weggestuurd op zijn 14e

Leeuwen en slangen

Niet enkel in de Premier League, maar ook bij de Three Lions .

En dat blijkt een schot in de roos te zijn. Tijdens zijn periode bij The Hammers ontpopt Rice zich tot dé man op het middenveld.

Het zal Rice weinig deren. Meer dan ooit is hij de laatste jaren het prototype van de moderne middenvelder.

In het seizoen 2022-2023 hield hij elke Premier League-speler met een straatlengte voorsprong af als het om onderscheppingen ging.

De beresterke Brit won maar liefst 334 keer de bal. Enkel Rodri rondde met zijn 301 gewonnen ballen ook de kaap van de 300.

En dat hij ook een meester is in de omschakeling, zullen ze in Gent zeker weten na zijn indrukwekkende doelpunt in de kwartfinale van de Conference League.

"Als ik op verdedigers afstorm en een beetje ruimte krijg om met de bal aan de voet te lopen, dan voel ik me echt op mijn best", zei de youngster daar zelf ooit over.

Een moderne alleskunner dus.