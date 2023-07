Arsenal bevestigt komst van Declan Rice, betaalt West Ham recordbedrag

De kogel is door de kerk. De Engelse international Declan Rice verlaat West Ham United voor Arsenal. Enkele uren nadat West Ham bevestigd had dat zijn aanvoerder voor een Brits recordbedrag zou vertrekken, kwam de bevestiging van Arsenal. Dat zou 105 miljoen pond (omgerekend ruim 122 miljoen euro) betalen, waarmee Rice de duurste transfer in het Britse voetbal zou zijn.