Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de weegschaal: "Die gebroken pols is een godsgeschenk"

Als we de twee favorieten voor de Tour afwegen, dan kom je uit bij enerzijds hun individuele klasse en talent en anderzijds de sterkte van hun team.



Wanneer de suggestie wordt gewekt dat Tadej Pogacar deze keer als underdog naar de Tour gaat, is José De Cauwer bijna in zijn wiek geschoten.

"We gaan toch niet zeggen dat Jonas Vingegaard een betere renner is? Gewoon omdat die laatste vorig jaar per toeval heeft gewonnen? Allez! In geen 1.000 jaar."

"Pogacar heeft wel de Ronde van Vlaanderen gewonnen tegen Van der Poel en Van Aert. Hij is met voorsprong de beste renner ter wereld."

"Uiteraard, Vingegaard is een hele goeie en hele taaie ronderenner. Je bent nooit van hem vanaf."

De voorbereiding van Vingegaard verliep nochtans vlekkeloos, met onder meer winst in de Dauphiné (De Cauwer: "Niet overschatten. Tegen wie won hij daar?"). Aan de andere kant had je Pogacar die een race tegen de klok moest rijden om na zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik op tijd klaar te geraken.

"Ik denk dat die pols geen rol meer zal spelen", zegt Renaat Schotte. "Als je ziet hoe hij de nationale kampioenschappen verteerd heeft ... Die val kan alleen maar in zijn voordeel gespeeld hebben."

Christophe Vandegoor: "Ik zou het zelfs bijna een godsgeschenk durven te noemen. Vorig jaar heeft Pogacar de Tour verloren, omdat hij niet meer zo fris was in de derde week. Dat zal nu geen excuus meer kunnen zijn."