Flirt de Tour met "de grens van het aanvaardbare" of is het "een intrigerende opbouw"?

Bij de uittekening van het parcours van de Tour de France heeft ex-prof Thierry Gouvenou de geijkte paden verlaten. Dat valt bij commentator Renaat Schotte in de smaak.

"Die atypische opbouw van deze Tour vind ik heel leuk", zegt hij in de Tourspecial van De Tribune.

"Op de vijfde dag krijgen we naar Laruns al een eerste beklimming buiten categorie (Col de Soudet) en op dag 6 een eerste aankomst bergop (naar Cauterets). Het is een vleugje Giro in de Tour, want daar is het gebruikelijk om al in de eerste week een bergrit op te nemen."

Maar daar blijft het niet bij. "Op dag 9 krijgen we dan de triomfantelijke terugkeer van de Puy de Dôme. Met die klimaccenten in het begin van de wedstrijd wordt volledig afgeweken van de klassieke opbouw van de Tour."

"Zelfs als je als renner na de Puy de Dôme 2 minuten voorsprong zou hebben, dan mag je je nog niet rijk rekenen, want in het tweede deel komt er nog zóveel aan dat het voor mij een intrigerende Tour is."