Bilbao, Puy de Dôme, tijdrit, Col de la Loze en de Vogezen: de sleutelritten in de Tour van 2023

1e rit: de eerste gele trui in het Baskenland

Dat vertaalt zich ook in het aantal hoogtemeters op de openingsdag: 3.300, toch (vrij) ongezien voor een tevens technische en linke opener in een grote ronde.

Bilbao is the place to be op de eerste dag als start- en finishlocatie. ASO heeft 5 klimmetjes opgenomen in de catalogus, al herbergt het Baskenland natuurlijk veel meer lekkers.

Dit jaar was de eerste maillot jaune voor een tijdrijder (of een boerenzoon), een puncher moet volgend jaar het winnende lot trekken.

9e rit: Puy de Dôme, een onbekende legende

De Puy de Dôme is een legende in de Tour-geschiedenis, maar voor het huidige peloton is het in principe nagenoeg onbekend terrein.

Niet alleen door een afwezigheid van liefst 35 jaar in het traject, maar ook door het gegeven dat de col al jarenlang afgesloten is voor een verkenning of voor wielertoeristen. Het wordt dus hoofdzakelijk teren op getuigenissen uit het verleden.

Het is nochtans een plek die geschiedenis ademt door het legendarische duel tussen Raymond Poulidor en Jacques Anquetil in 1964 en door de slag in de lever van Eddy Merckx in 1975.

De klautertocht naar de beschermde Unesco-vulkaan (top op 1.415 meter, 13 km aan 7,7 %) is het uitroepteken aan het einde van de eerste Tourweek na een dag met 3.600 hoogtemeters, vermoedelijk met de hitte in het Centraal-Massief als extra factor.

De laatste kilometers van deze slang zijn loeisteil met brutale gemiddeldes in de dubbele cijfers.

"Toen ik in 2004 bij ASO kwam, was het eerste wat ik opschreef: Puy de Dôme", vertelde Tourbaas Christian Prudhomme in Parijs. "Dit is een van de symbolen van onze geschiedenis. Een col met dit profiel kom je nergens anders tegen."

In de laatste 4 kilometer zijn fans overigens niet welkom, want dat was een voorwaarde om toestemming te krijgen tot dit stukje erfgoed.