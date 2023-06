Hoe het WK als een schaduw boven de Tourambities van Van Aert en Van der Poel hangt

"Ik zie Van Aert Parijs niet halen"

"Ik zie Van Aert zelfs niet tot in Parijs komen. Je zit met de privésituatie van zijn zwangere vrouw. Hij heeft al aangekondigd dat hij de Tour zal verlaten bij de geboorte. Dat zegt iets over hoe hij naar de Tour gaat."

"Het is vloeken in de kerk, maar eigenlijk is deze Tour ook een voorbereidingskoers op Glasgow", zegt Renaat Schotte in de Tourspecial van De Tribune.

Jonas Vingegaard won de Tour van 2022, maar wie misschien nóg meer indruk maakte, was zijn luitenant Wout van Aert . Van Aert combineerde schijnbaar moeiteloos de rollen van superknecht, rittenkaper en sprinter. Voor 2023 heeft Van Aert al aangekondigd dat hij zijn groene ambities in de koelkast legt, zij het niet in het vriesvak. Maar wat wordt zijn rol dan wel? Wil hij zich weer helemaal leegrijden voor Vingegaard, als 2 weken na de Champs Elysées de wegrit op het WK staat geprogrammeerd, zijn grootste doel van de zomer?

Het is vloeken in de kerk, maar de Tour is een voorbereidingskoers op het WK.

De rekening van Van der Poel

Als de naam van Wout van Aert valt, dan duurt het nooit lang voor ook die van Mathieu van der Poel in de groep wordt gegooid. Ook de Nederlander zit in hetzelfde schuitje als Van Aert.

Schotte: "Wout heeft nog een rekening openstaan met het WK, maar die van Mathieu is nog veel groter na alles wat er in Wollongong is gebeurd (hij stapte er snel uit na de heisa met de kinderen in zijn hotel, red)."

"Bij Alpecin willen ze niet dezelfde fouten maken als vorig jaar in de Tour", zegt Vandegoor. "Enerzijds door niet opnieuw 2 sprinters mee te nemen, maar anderzijds ook door Van der Poel frisser aan de start te krijgen."

"Vorig jaar had hij de Giro in de benen en had hij voor de start van de Tour al te veel gekoerst. Dat is nu niet het geval. Hij zal in de Tour wel enkele doelen uitkiezen."

De Cauwer: "Ik verwacht in de Tour geen gekke dingen van Mathieu. De tijd dat hij zomaar met zijn krachten gooide, is voorbij. Hij gaat nu rijden om te scoren."