Billenknijpen voor de Grand Départ in het Baskenland: "Ik voorspel veel valpartijen"

"Er wordt gesproken over misschien wel de zwaarste Tourstart ooit", zegt Renaat Schotte in de Tourspecial van De Tribune. "In de eerste drie dagen worden er 14 beklimmingen gedaan. Dat is ongezien in de recente edities."

Voor het eerst in de Tourgeschiedenis vindt de start plaats in Spaans Baskenland, met onmiddellijk een verraderlijk drieluik, eerst naar Bilbao, daarna naar San Sebastian en ten slotte richting Bayonne.

Er wordt gesproken over de zwaarste Tourstart ooit, met 14 beklimmingen in de eerste drie dagen.

Van Aert voor geel op dag 1? "Mag hij er wel voor gaan?"

De eerste gele trui gaat bijna traditioneel naar ofwel een tijdrijder ofwel een sprinter. Met de pittige aankomst richting Bilbao (met een klim van ongeveer één kilometer aan 5,4%) krijgen we dan ook een stijlbreuk.

"Wij hopen natuurlijk op Wout van Aert", zegt De Cauwer. "Maar het kan ook Julian Alaphilippe of Mathieu van der Poel worden. En waarom Tadej Pogacar zelf niet? Voor hem is het al meteen een soort graadmeter om te zien waar hij staat tegenover Jonas Vingegaard."

Vandegoor: "Pogacar heeft dat speelse in hem. Ik ben benieuwd of we dat in die eerste rit al meteen zullen zien."

"Als het over Van Aert gaat, dan vraag ik mij ook af: mag hij wel? Want hij wil altijd. Of moet hij door de afwezigheid van Roglic toch dichter bij Vingegaard blijven, ook op de gevaarlijke stukken."

De Cauwer: "Ik denk dat Wout in Bilbao voor geel zal gaan. Dat is zeker een doel. Maar, zoals gezegd, er staan er nog een paar klaar. Van der Poel in de eerste plaats. Krijgen we toch weer die strijd. Ze kunnen dit soort etappes toch niet laten liggen? Ze zijn ervoor gemaakt!"