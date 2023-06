Jumbo-Visma lacht geruchten weg en verlengt contract van topsprinter Olav Kooij

In de wedloop om jong talent was Olav Kooij dit seizoen een van de meest begeerde renners van het peloton.

Sprints en klassiekers

Kooij is in de wolken met zijn contractverlenging.

"De afgelopen jaren hebben we telkens logische stappen gezet in mijn wedstrijdprogramma. De komende twee jaar zullen we dat ook weer doen", zegt de snelle Nederlander.



"Ik wil sprints blijven winnen, maar afgelopen voorjaar heb ik ook laten zien dat ik in bepaalde voorjaarsklassiekers mee kan doen. Op die twee vlakken wil ik me verder ontwikkelen."

Kooij snelde dit seizoen al naar de zege in Heistse Pijl en naar ritzeges in Parijs-Nice, de Vierdaagse van Duinkerke en de ZLM Tour (waar hij ook eindwinnaar werd).