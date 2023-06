Ervaren Gesink blijft jaar extra bij Jumbo-Visma: "Een icoon van onze ploeg"

Robert Gesink heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met een jaar verlengd. "Ik kijk ernaar uit om nog een jaar langer door te gaan met deze groep", reageert Gesink, die na komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid ook zijn pensioen zal aankondigen.

"De motivatie is nog groot en ik heb het heel erg naar mijn zin hier. In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen."

"Het was al een rollercoaster van een carrière tot nu toe. Ik heb de goede en slechte kanten van de wielersport gezien. Ik ben blij dat ik die ervaring kan delen met de jonge talenten in de ploeg."