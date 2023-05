Na Laporte verlengt ook gevestigde waarde Kruijswijk contract bij Jumbo-Visma

Kruijswijk geeft zelf aan dat hij nog steeds heel gemotiveerd is om op hoog niveau te presteren. "Ik zit nog vol motivatie en ik haal nog steeds heel veel plezier uit het fietsen."

Kruijswijk kwam in 2016 erg dicht bij de eindoverwinning in de Giro, maar liet die uiteindelijk uit handen glippen door een val. In 2019 mocht de Nederlander wel als derde het eindpodium van de Ronde van Frankrijk op.

Dat Kruijswijk nu meer in een dienende rol zal moeten rijden, is voor hem geen probleem. "Ook al is het niet meer als absolute kopman, ik denk dat ik nog altijd een heel belangrijke rol kan spelen in dit team. Ik wil er nog minstens twee jaar deel van uitmaken en ben benieuwd wat we nog kunnen presteren in die periode."