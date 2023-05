Grof wild op de transfermarkt, maar Christophe Laporte blijft bij Jumbo-Visma

Het contract van de Franse (sub)topper Christophe Laporte liep eind dit jaar af bij Team Jumbo - Visma . Ploegen als AG2R Citroën Team stonden in de rij om hem in huis te halen, maar Laporte heeft beslist om voor de geelhemden te blijven koersen.

"Belangrijke rol voor Wout van Aert"

De sportief directeur van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, is tevreden met de contractverlenging.

"Vorig jaar is Christophe bij de ploeg gekomen als versterking voor de kern in de klassiekers. Zijn komst is een schot in de roos gebleken en hij is in anderhalf jaar echt doorgegroeid naar de status van kopman", zegt hij.

"Daarnaast heeft hij een hele belangrijke ondersteunende rol voor Wout van Aert in de klassiekers en voor de klassementsrenners in de grote rondes. We zijn er bovendien van overtuigd dat hij nog groeimarge heeft."

"Er was veel concurrentie van andere ploegen die hem wilden binnenhalen. Maar Christophe heeft heel bewust gekozen langer te blijven om wie wij zijn en hoe wij werken. Dat zie ik als een heel mooi compliment."