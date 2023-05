Extra Time over het debuut van Duranville in Dortmund: "Doku-iaans"

Na een handvol matchen in de eerste ploeg van Anderlecht maakte Julien Duranville begin dit jaar de overstap naar de Duitse topclub Borussia Dortmund.

Zaterdag maakte Duranville er zijn eerste minuten. Dortmund had de landstitel binnen handbereik, maar een 2-2 tegen middenmoter Mainz volstond net niet.

Pleister op de wonde in de imposante Dortmund-arena: Duranville viel op met zijn kwieke acties op rechts.

"Knap gedaan", opent Gert Verheyen in Extra Time. "En dat als debutant in zo'n belangrijke match."

"Hij pakte uit met de dribbels die je kent van bij Anderlecht."

"Doku-iaans", omschrijft Filip Joos de acties van Duranville.

"Dortmund had nood aan een blikopener in de match. En de grote mannen zochten hem snel. Dat is mooi."

"Alleen zijn voorzetten kop je niet meteen binnen", sluit Verheyen met een werkpunt af.