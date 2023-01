Met Bounida nog in het achterhoofd: "Het is doodzonde, maar RSCA zag toptalent aantal keer gratis vertrekken"

De transfer van Julien Duranville van Anderlecht naar Dortmund is frappant. Zowel cijfermatig als gevoelsmatig. Feit is dat een 16-jarig toptalent de Belgische competitie verlaat. De rest van het verhaal is minder zwart-wit, kwam Peter Vandenbempt uitleggen in Laat.

12 miljoen euro voor iemand van 16 jaar en 241 minuten in de Belgische eerste klasse + 100 minuten in de Conference League op de teller. Du jamais vu in België, nooit gezien.

Bij de fans van Anderlecht roept de transfer op sociale media uiteenlopende reacties op. Veel fans weten dat het toptalent niet wou bijtekenen. Zijn entourage zou in die beslissing een belangrijke rol gespeeld hebben.

Toch zal bij de meeste fans vooral teleurstelling heersen over het sportieve verlies. Zij zullen de versnellingen en dribbels van Duranville - bijnaam de bliksem - niet meer zien in het Lotto Park. "Het is doodzonde, want het ideale scenario (daarover verder meer) is toch het pad van Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Youri Tielemans en Leander Dendoncker volgden", zei Peter Vandenbempt vrijdagavond in Laat.

"Eerst debuteren in het eerste elftal, daarmee prijzen pakken en daarna voor een mooi bedrag een internationale carrière beginnen in het buitenland."



Anderlecht heeft al een aantal keer meegemaakt dat talenten gratis of voor een schamele vergoeding vertrokken. Peter Vandenbempt

Al is er dus een grote "maar" in dit verhaal. Het contract van Duranville liep af in 2024.

"Hoe meer tijd er zou verstrijken, hoe goedkoper hij zou worden voor andere clubs en dat terwijl Anderlecht in een moeilijke financiële situatie zit." "Anderlecht heeft al een aantal keer meegemaakt dat talenten gratis of voor een schamele opleidingsvergoeding vertrokken. De laatste was Rayane Bounida naar Ajax", herinnert Vandenbempt zich van afgelopen zomer. "Anderlecht stond met de rug tegen de muur en moest eigenlijk eieren voor zijn geld kiezen. Met frisse tegenzin, kan ik me voorstellen. Gezien die situatie is het geen slechte deal." Financieel haalt Anderlecht welgekomen centen binnen en de deal kan nog beter worden. "Anderlecht heeft ook een percentage bedongen op de doorverkoopwaarde, dus als hij straks voor veel geld wordt verkocht door Dortmund, passeren ze nog eens via de kassa."

Talentenfabriek Dortmund

Dat Julien Duranville voor Borussia Dortmund kiest is verre van toeval. De Duitse club stond begin jaren 2000 op de rand van het faillissement en moest daarna noodgedwongen meer inzetten op jonge spelers.

Bijna 20 jaar later is Dortmund een Europese referentie als het gaat over jong talent aantrekken, opleiden en zich in de etalage laten spelen in de eerste ploeg.



Christian Pulisic gratis aangetrokken - verkocht voor 64 miljoen aan Chelsea.

Erling Haaland gekocht voor 20 miljoen - verkocht aan City voor 60 miljoen.

Jaden Sancho gekocht voor 20 miljoen euro - verkocht aan United voor 85 miljoen.

Jude Bellingham: gekocht voor 25 miljoen - ondertussen misschien 150 waard. "Of het een goede keuze is van Julien Duranville zal de toekomst moeten uitwijzen", zegt Peter Vandenbempt. "In Duitsland is Dortmund ondertussen een club misschien net onder de top geworden, die het zich kan permitteren om met jonge voetballers te spelen. Spelers van 16 maken daar wel eens hun debuut."



Voor Dortmund is Julien Duranville, die al jaren bekend staat in Europa als een toptalent, niet meer dan een berekend risico. "12 miljoen is geen bedrag waar Dortmund failliet dreigt van te gaan als het fout loopt", merkt Vandenbempt fijntjes op. "Bovendien is Dortmund beroemd om hun uitstekende scouting. Ze zullen hem uitvoerig hebben getest en van binnen en buiten kennen, want Duranville had de afgelopen tijd wel wat spierblessures. Hij is namelijk van het explosieve type."

12 miljoen is geen bedrag waar Dortmund failliet dreigt van te gaan als het fout loopt. Peter Vandenbempt

Wetenschappelijke studie: ga vooral niet naar Engeland

Spelers piepjong aantrekken, is een trend die al een paar jaar bezig is bij absolute topclubs. Engelse clubs trekken zonder twijfelen veel geld uit om liever een talent te veel, dan te weinig een contract te laten tekenen op jonge leeftijd.

Real Madrid maakte vorige maand bekend dat het de 16-jarige Braziliaan Endrick al koopt voor hij in Europa mag spelen. Real betaalt daarvoor een basisbedrag van 35 miljoen euro. De aanvaller zal pas in Madrid landen als hij 18 jaar is, maar uiteindelijk zou de transferwaarde kunnen oplopen tot meer dan 70 miljoen euro. "Er was enkele jaren geleden een interessante studie van de universiteit van Antwerpen", plaatst Peter Vandenbempt die trend in een Belgische context.

"83 jonge Belgische talenten werden gevolgd tussen 2005 en 2018 en er werd gekeken hoe ze het ervan brachten."



Wetenschappelijke studie van Universiteit Antwerpen zegt: ga vooral niet naar Engeland. Peter Vandenbempt