Anderlecht verliest toptalent: Julien Duranville (16) trekt naar Dortmund in miljoenendeal

Bij Anderlecht kiezen ze liever eieren voor hun geld.



Duranville, die een contract had tot 2024, kon op het einde van het jaar transfervrij elders tekenen. Een risico dat paars-wit, zeker gezien hun financiële situatie, niet wilde lopen. Nu kunnen de inkomsten benut worden om de ploeg meteen te versterken.

Voor Duranville wacht dan weer een fraaie uitdaging bij een topclub in de Bundesliga.



"We zijn bijzonder blij dat Julien en zijn familie ons het vertrouwen geschonken hebben om vanaf nu onze kleuren te dragen", vertelt Dortmund-directeur Sebastian Kehl.



"We willen de komende jaren samenwerken om zijn potentieel te maximaliseren en zijn ontwikkeling vooruit te stuwen - zoals we in het verleden al gedaan hebben. Onze focus ligt er nu op om Julien zo snel mogelijk te integreren in onze A-ploeg en hem op het niveau van de Bundesliga te brengen."