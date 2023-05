Primoz Roglic: "Ik herstel nog", Jumbo-Visma: "Slag verloren, niet de oorlog"

Primoz Roglic liet zijn ploeg de godganse dag brommeren, maar op de slotklim viel de kopman zonder brandstof.

Na de finish was de Sloveen kort van stof. "Ik herstel nog altijd", vertelde hij al wandelend richting een volgwagen aan enkele journalisten.

Roglic heeft de voorbije weken al meermaals het asfalt gekust. "Of het me hindert? Je wil natuurlijk 100 procent zijn, maar ik ben hier nog. I'm happy", besloot hij.

"We besloten de controle te pakken en op de laatste klim stevig tempo te rijden. Nadat andere teams zich eveneens hadden gemengd op de voorposten, bleek dat Primoz niet over zijn beste benen beschikte", vulde ploegleider Marc Reef aan.

"Met Sepp (Kuss) heeft hij zich vervolgens helemaal leeg gereden. Het podium staat binnen een halve minuut van elkaar. We hebben hier een slag verloren, maar zeker niet de oorlog."

"Er komt nog zoveel aan in de komende dagen, waardoor we nog vertrouwen genoeg hebben in de best mogelijke afloop."

"De kwaliteiten van de ploeg gaan we de komende dagen gebruiken om te strijden voor de winst.”