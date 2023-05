Karl en José zien eindelijk vuurwerk: "Nog 3 kanshebbers, maar Almeida is met stip gestegen"

Ook het wielerhart van Karl en José tikte vandaag harder dankzij de strijd die eindelijk losbarstte in de Giro. Wat hebben zij geleerd uit het schouwspel tussen de favorieten? En hoe schatten ze de top 10-plaatsen van Ilan Van Wilder en Laurens De Plus in?

Karl: "José, finalmente! Finalmente spettacolo!" José slaakt een diepe zucht van opluchting: "Oef! Ik heb het er warm van gekregen. Eindelijk, dan toch!" Karl: "Er is veel te vertellen over de etappe. Op een bepaald moment neemt Jumbo-Visma de achtervolging in handen. Ze denken enerzijds aan de ritzege en anderzijds om de concurrentie onder druk te zetten. Maar ze lopen eigenlijk op een counter." José: "Jumbo-Visma loopt op een counter dat het niet zag aankomen. Ze hebben de hele dag de wedstrijd gecontroleerd." "In de finale hebben ze één voor één hun renners opgesoupeerd. We zagen een heel sterke Rohan Dennis en Sepp Kuss, die als enige knecht meekon met de favorieten." "Maar Roglic moest uiteindelijk passen op een aanval van Almeida. Op 6 kilometer van de streep aangaan met nog 3 steile kilometers in het verschiet. Dat was durven van Almeida, die zijn ploeg wel al had laten rijden." Karl: "Toen Dennis weg was, zat Almeida daar nog met 3 ploegmakkers op kop van de favorietengroep. Die hebben toen wel gereden." José: "We hebben bij UAE een goede Vine gezien. Die mannen van João Almeida mogen we de komende dagen nog verwachten." "Ze zijn met 3 kanshebbers voor de eindzege. Almeida is met stip gestegen."

"Roglic mag zijn handjes kussen dat Kuss daar nog zat"

Karl: "Mag Primoz Roglic zijn handjes kussen dat Kuss daar nog zat?" José: "Hij mag inderdaad zijn handjes kussen. Als Roglic daar alleen had gezeten met Dunbar in zijn wiel, dan zou de veer meer gebroken zijn." "Thomas had trouwens beter doorgereden tot aan de streep. Winnen of niet winnen was misschien een klein beetje bijzaak. Maar misschien denkt hij dat Almeida zijn grootste concurrent zal worden."

Als Roglic daar alleen had gezeten met Dunbar in zijn wiel, dan zou de veer meer gebroken zijn. José De Cauwer

Karl: "Vanmorgen zeiden we dat vandaag eventueel een favoriet zijn stempel zou kunnen drukken en de Giro naar zich zou toetrekken. Dat is niet gebeurd, want de schade is beperkt." José: "Klopt. We hebben een heel goede en alerte Thomas gezien, die een versnelling in zijn benen had. Hij is voor een stuk herboren." Karl: "37 wordt Thomas overmorgen. Hij kan de op 1 na oudste winnaar van een grote ronde worden. Enkel Chris Horner (41) was ouder toen hij de Vuelta won." José: "37 is oud om een grote ronde te winnen. Maar Thomas drijft op een conditie die we van hem de laatste jaren niet meer gezien hebben. Ik had soms het gevoel dat Thomas uitgekoerst was, maar dat is duidelijk niet het geval."

Dankzij Kuss beperkte Roglic de schade tot 25 seconden.

"De Plus is bijna een sprookje, heel mooie test voor Van Wilder"

Karl: "We hebben 2 Belgen in de top 10 van een bergrit met meer dan 5.000 hoogtemeters. Ilan Van Wilder is 6e geworden, Laurens De Plus 9e."

José: "Chapeau! Van Wilder heeft zijn koers goed ingedeeld: hij paste op 10 km van het einde en heeft daarna stelselmatig renners ingehaald. Dat belooft voor de volgende dagen." Karl: "Ik weet dat het allemaal praat achteraf is. Maar Remco Evenepoel zou een geweldige helper hebben gehad aan Van Wilder." José: "Evenepoel heeft aan Van Wilder een geweldige goede laatste man. Dat heeft hij al bewezen." "Voor Van Wilder is het voor zichzelf nu een heel mooie test om te zien waar hij kan uitkomen." Karl: "Hoe zou Remco naar deze wending hebben gekeken? Een gezonde goede Remco Evenepoel zou deze Giro gewonnen hebben met de vingers in de neus. Al overdrijf ik misschien." José: "Zo ver durf ik niet te gaan. Maar als je een goede Almeida tegenover een goede Evenepoel zet op basis van de voorbije jaren. Met dan nog eens een goede Van Wilder erbij, dan moet ik je gelijk geven. Maar die vingers in de neus laat ik weg." Karl: "Laurens De Plus staat 10e in het klassement en is helemaal terug. Hij kan nog levensbelangrijk zijn voor Geraint Thomas." José: "Het verhaal van De Plus vind ik bijna een sprookje. Voor de Giro was hij niet zeker van zijn plek. Het is voor De Plus een goede zaak dat hij terug is. Dat zal hem extra geld en aanzien geven om over een nieuw contract te onderhandelen."

Van Wilder (6e) en De Plus (9e) eindigden allebei in de top van de etappe.

José: "Ik hoop morgen op Cavendish"

Karl: "Is morgen een etappe waarin de sprinters die hebben volgehouden, beloond kunnen worden?" José: "Absoluut. Ik denk dat het morgen zeker een sprint wordt. Alle ploegen die nog maar iets van sprinter hebben, die zullen willen sprinten. Ik hoop op Cavendish, als eerbetoon aan zijn carrière." Karl: "Was vandaag dan de laatste kans voor de vluchters? Want overmorgen en vrijdag wacht telkens een zware bergrit. Zaterdag is er de klimtijdrit en zondag Rome." José: "Er zal morgen wel een vlucht komen van een man of 3 à 4. Een vlucht die gemakkelijk te controleren is." "Er zijn trouwens maar 300 hoogtemeters morgen. Veel vlakker kan een etappe in Italië niet zijn."