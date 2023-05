Haaland met straatlengte verkozen tot Speler van het Jaar: "Wil City nu aan prijzen helpen"

De 22-jarige Haaland kent een uitstekend debuutseizoen in loondienst van de Citizens. De Noor deed de netten al 51 keer trillen, waaronder 35 keer in de Premier League.

Haaland ligt met Manchester City bovendien in pole position voor de Engelse titel, de FA Cup en de Champions League.

"Deze award winnen in mijn eerste seizoen in het Engelse voetbal is een hele eer", laat hij weten op de officiële kanalen van City.

"Elke dag doe ik mijn uiterste best en daarvoor erkenning krijgen, betekent veel voor mij. Mijn teamgenoten zijn ongelofelijk en boden mij de kansen om veel doelpunten te maken. Ik wil hen allemaal bedanken."

Met zijn