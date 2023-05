Peter Vandenbempt: "Het mag er nu wel eens van komen voor Manchester City en Guardiola"

Peter Vandenbempt: "Sinds hij op de bank gezet werd en kritiek kreeg van Guardiola dat er meer van hem verwacht werd, telt hij 4 doelpunten en 9 assists in 8 matchen. Dan is hij goed geprikkeld geweest. Dat heeft Guardiola toch goed aangevoeld."

Aster Nzeyimana: "Het is angstaanjagend hoe goed het nu loopt bij Manchester City. Het voetbal is genieten, meer dan van het Barcelona van Guardiola. Dat was toch wat saai, zeg ik met het grootste respect." Peter Vandenbempt: "Het is bijna heiligschennis om dat te zeggen. Ik heb destijds heel veel wedstrijden van Barcelona live gezien. Dat voetbal werd op de duur wat vervelend. Het balbezit was geweldig, maar spectaculair was het voetbal niet."

De Champions League is al jaren het ultieme doel van Manchester City. Lukt het dit jaar eindelijk eens om de Beker met de Grote Oren te veroveren? Het team van coach Pep Guardiola zit de jongste weken wel in een bloedvorm. Nu dan?

Aster Nzeyimana: "De enige uitdaging voor Guardiola zit in zijn hoofd en in zijn eigen kern. Gaat hij opnieuw beginnen te experimenteren? Alvarez dient zich fenomenaal aan. Wat hij doet, is zeer interessant."

Vorig jaar sneuvelde Manchester City in de halve finales tegen Real Madrid, na een onwaarschijnlijke comeback van de Koninklijke in de terugmatch in Bernabeu. Is dat trauma al verwerkt?



Peter Vandenbempt: "Wanneer Guardiola weer binnenwandelt in Bernabeu kan ik me toch niet voorstellen dat hij daar niet meer aan denkt. Er zullen wel wat slapeloze nachten geweest zijn. Maar nu is de terugmatch wel in Manchester. Dat is toch een ander gegeven."

Pep Guardiola is bezig aan zijn 7e seizoen bij Manchester City. Is het stilaan nu of nooit voor hem bij Manchester City in de Champions League?

Peter Vandenbempt: "Dat vind ik wel, zeker met een De Bruyne en een Haaland in deze vorm. Hoe vaak moet je dan nog proberen? Het mag er nu wel eens van komen voor Manchester City."

"Het is van 2011 geleden dat Guardiola nog eens de Champions League kon winnen en het is toch niet dat hij intussen trainer van Osasuna geweest is."

"Neen: Bayern München en Manchester City, 2 clubs waar ze elk jaar de beste spelers kunnen kopen. Je kunt niet elk jaar de Champions League winnen, maar na 7 jaar bij City mag het toch nog wel eens een keertje."