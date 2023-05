Hoe kan Courtois straks Haaland stoppen? Een inzicht door de keeper die het Noorse fenomeen het beste kent

Kiezen bij Real Madrid - Manchester City is verliezen.

Evengoed had dit een verhaal kunnen zijn over het genie van Kevin De Bruyne. Of een terugblik op de onwaarschijnlijke comeback in Bernabeu vorig seizoen. Thema's in overvloed.

Maar de beste doelman ter wereld die straks voor het eerst tegenover de meest trefzekere spits staat...

Onze Thibaut Courtois versus het fenomeen Erling Haaland – dat is dé krachtmeting waar iedereen naar uitkijkt.

Want valt de Noor echt door geen enkele doelman te stoppen? Of is er toch kennis beschikbaar om de kansen te verhogen?