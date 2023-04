Wat zijn de geheimen van Haaland? Een fenomeen door zijn bloed, keuzes en pyjama's

Erling Haaland (22) is een wonder der natuur. Nú al meer dan 200 profgoals op de teller en naast het veld schijnbaar een anti-superster. Wat is het geheim van het fenomeen? Een tip: stel hem nooit die vraag, want anders wordt hij grimmig. De succesformule valt namelijk niet in een paar zinnetjes uit te leggen. Daarom dit uitgebreide verhaal over zijn lichaam, geest, keuzes en... lasagne met melk.

Zijn opvoeding: familie, sport en faciliteiten

Geboren om te scoren? Wel, snij Erling Haaland en hij zal sowieso topsport bloeden. De Noor heeft de wil om te winnen in zijn DNA door vader én moeder. Papa Alfie was, onder meer bij Leeds en Manchester City, een van de meest succesvolle Noorse spelers deze eeuw. Mama Gry Marita kroonde zich dan weer tot nationaal kampioene op de prestigieuze meerkamp.

Tijdens de opvoeding van Haaland zorgden zij (onbewust) voor een perfect klimaat om later te excelleren. Dat staafde de Engelse krant The Telegraph zelfs met enkele wetenschappelijke studies. Element 1: het jongste kind van een gezin heeft vaak de beste kans op een grote sportcarrière, omdat ze vroeg opboksen tegen sterkere "tegenstanders". Ook Haaland voetbalde steevast met zijn zus Gabrielle en vijf jaar oudere broer Astor, die als oudste zoon het meest de druk van de achternaam voelde.

Element 2: Haaland beperkte zich in zijn jeugd niet enkel tot voetbal - cruciaal om zich te ontwikkelen tot een veelzijdige atleet. De blondekop deed ook aan skiën, tennis, golf, handbal en atletiek. Wist u dat Haaland zelfs een (officieus) wereldrecord op zijn naam heeft? Geen enkele 5-jarige sprong ooit verder vanuit stilstand dan Haaland (163 centimeter).

Het officieuze wereldrecord van Haaland staat nog steeds in de tabellen.

Element 3: Haaland groeide op in het bescheiden plekje Bryne. In 2005 besloot het gemeentebestuur om een overdekte indoorhal voor de jeugd te bouwen, zodat ze verder konden voetballen tijdens de ijskoude Noorse winters. Nét op tijd voor Haaland om geen "trainingsuren" te missen tijdens zijn voornaamste ontwikkelingsjaren. Volgens onderzoek zijn die informele partijtjes met vrienden, zoals in de banlieues van Parijs, belangrijker dan strikte trainingen.

Zijn lichaam: kolos door late groeispurt

195 centimeter en 88 kilo droog aan de haak. Erling Braut Haaland is een kolos die elke tegenstander angst inboezemt. Door zijn indrukwekkende lichaam valt de spits niet weg te zetten in de duels en vormt hij een constante dreiging in de lucht. Opmerkelijker is dat Haaland óók bijzonder explosief is, ondanks zijn zware gestel. Maar een paar indrukwekkende dijen - remember het verspringrecord - stuwen hem vooruit.

Vreemd genoeg is Haaland niet altijd een spierbundel geweest. In Noorwegen noemden ze hem zelfs lange tijd "de spaghettisliert" door zijn dunne beentjes. De recordschutter moest ook tot zijn 15e wachten op een flinke groeispurt van ruim 10 centimeter. "Dat was een goeie zaak voor zijn carrière", verzekerde zijn jeugdcoach Alf Ingve Berntsen ooit in een interview. "Als tiener moest hij slim zijn in de zestien om kansen te creëren, hij kon tegenstanders niet wegzetten omdat ze groter waren." Eenmaal de hormonen hun werk begonnen te doen, was Haaland - naast tactisch/technisch - ook fysiek niet meer af te stoppen. Bij Dortmund won hij in een goed jaar ook nog eens 12 kilogram aan spiermassa. The Terminator was geboren.

Erling Haaland is niet altijd een spierbundel geweest.

Zijn keuzes: geen stappen overslaan

Keuzes kunnen een carrière maken of kraken. Bij Haaland waren transfers altijd weloverwogen en doordacht, nooit nattevingerwerk om snel rijk te worden. Zonder stappen over te slaan richting de top. Na zijn debuut voor Bryne, club onder zijn kerktoren, trok Haaland richting de Noorse topclub Molde. Een slimme beslissing, want met Ole Gunnar Solskjær stond er één van de beste Noorse spitsen ooit aan het roer. Van Solksjaer leert Haaland de kneepjes van het vak. Onder meer zijn kopspel was bijvoorbeeld nog ondermaats. "Twee jaar lang hebben we eraan gewerkt op training", zou Haaland daarover zeggen. "Eerst raakte ik de bal nooit goed, nu scoor ik een pak kopbalgoals." In 2019 zit half Europa al achter het tienerfenomeen met waanzinnige cijfers. Toch trekt de spits naar Oostenrijk, waar meesteropleider Red Bull Salzburg hem definitief vleugels willen geven. De troeven? Een ploeg die bekend staat om dominant voetbal, kansen voor de jeugd én Champions League speelt. Na een aanpassingsperiode schiet Haaland weer met scherp - onder meer Racing Genk incasseert een hattrick bij zijn debuut op het kampioenenbal.

Erling Haaland in het shirt van Red Bull Salzburg.

Wéér wordt het rijtje geïnteresseerden langer. Elke Europese grootmacht staat erbij, maar Haaland kiest zowaar voor subtopper Borussia Dortmund. Daar is hij zeker van zijn plaats en doen ze niet moeilijk over een opvallende contractclausule. De ondertussen betreurde supermakelaar Mino Raiola eist dat zijn cliënt in 2022 voor een vast bedrag kan vertrekken. Over de Nederlander kon je veel zeggen, maar niet dat hij geen verstand had van voetbal. Raiola wil zo absoluut een moeilijke exit uit Dortmund - een tussenstation in de carrière van de spits - vermijden. Gezien de inflatie van de transferprijzen een realistisch scenario.

En kijk, in 2020 profiteert Manchester City door Haaland voor "amper" 60 miljoen euro weg te plukken. Na de tussenstations dus eindelijk de sprong naar een absolute topclub. Opnieuw doordacht: bij de ex-club van zijn vader heerst de bestuurlijke, sportieve en financiële stabiliteit om meteen te kunnen renderen. United (onrust), Liverpool (geen aanvoer), Chelsea (onrust bis) en Barcelona (geldkwesties)?



De gok niet waard.

Zijn gewoontes: een gelukslasagne en blauwlicht-filter

Sleep, eat, score, repeat. Haaland is een man van routine. Hij schiet niet alleen met de regelmaat van de klok raak, maar houdt ook naast het veld van vaste patronen. Geïnspireerd door zijn idool Cristiano Ronaldo doet Haaland er alles aan om te leven als een superprof. Veelzeggend is een amusante anekdote van zijn vader. Die wou de historische hattrick tegen Genk vieren met een glaasje, maar zijn zoon bedankte vriendelijk en trok om 1 uur 's nachts nog naar het trainingscomplex voor revalidatie-oefeningen.

Ook een wederkerend onderwerp van discussie: de voedingsgewoontes van de Noor. Zo baarde Haaland opzien door in een documentaire te verkondigen dat hij een "Hannibal Lecter-dieet" van 6.000 calorieën per dag volgt, met stevige porties hart en lever van de koe. "Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is ... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die op een weide gras aan het eten is?"

Daarnaast zweert Haaland voor iedere wedstrijd bij de "gelukslasagne" van zijn vader, drinkt hij gezuiverd water en liters melk. Opvallend vaak wordt Haaland ook gespot met een wortel in de mond, al verzekeren vrienden dat hij soms durft te zondigen met een kebab.

Links de "gelukslasagna" van zijn vader, in het midden met zijn "magische drankje" en rechts met een wortel.

Tot slot gelooft Haaland heilig in een goeie nachtrust. Er is wellicht geen enkele voetballer ter wereld die zoveel foto's in pyjama op zijn Instagram-account heeft - wij tellen er makkelijk 10. In de aanloop naar een wedstrijd duikt de Noor steevast rond 22 uur in bed. Vooraf zet hij meestal een bril met blauwlicht-filter op en gaat de telefoon uit. "Goed slapen is misschien het belangrijkste in mijn leven", klonkt het ooit.

Haaland is ook een believer in meditatie-technieken - vandaar ook zijn viering in lotushouding na doelpunten. "Het helpt me om negatieve gedachten van mij af te zeggen", aldus de Noor. De spits gelooft namelijk dat voetbal vooral een mentaal spelletje is. Door rust in zijn hoofd te creëren, is hij scherper op de cruciale momenten. "Op het veld ben ik altijd aan het nadenken", vertelde hij ooit in een interview. "Ik wil slimmer zijn dan mijn tegenstanders."