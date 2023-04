Een grafiek die alles zegt: Erling Haaland breekt nieuw record met doelpunt

Na vanavond - de goal tegen Bayern was zijn 45e - heeft de Noor het ook officieel beet. Ruud van Nilstelrooy (in 2003) en Mo Salah (in 2018) strandden in het verleden op 44 stuks.



Wat het allemaal nog straffer maakt: de vorige recordhouders hadden daar respectievelijk 52 en 53 wedstrijden voor nodig.





Op de teller van Haaland staan er nu máár 39 wedstrijden. Goed mogelijk dat de spits dus de 50 nog haalt dit seizoen.





Een van de strafste records ooit? Oordeelt u gerust zelf.