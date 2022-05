Waarom moet Manchester City amper 60 miljoen euro betalen voor een fenomeen als Erling Haaland?

Neymar naar PSG: 222 miljoen. Ousmane Dembélé naar Barcelona: 140 miljoen. Eden Hazard naar Real Madrid: 115 miljoen… En zo kunnen we wel nog even doorgaan. De voorbije jaren explodeerden de transfersommen in het voetbal. Zelfs in die mate dat niemand begrijpt dat Manchester City “amper” 60 miljoen euro moet neertellen voor Erling Haaland. Gezien de huidige prijzen (en zijn unieke talent) lijkt de Noor inderdaad een koopje. In het lijstje van duurste transfers aller tijden zou de scherpschutter maar op de 54e plek terechtkomen. Eentje die hij moet delen met... Luis Figo - een deal die ruim 20 jaar geleden plaatsvond.

Visionaire Raiola

Hoe zit dat nu precies? Wel, toen Dortmund in 2020 Haaland voor 20 miljoen euro overnam van RB Salzburg, kon dat maar onder één voorwaarde. De ondertussen betreurde supermakelaar Mino Raiola eiste dat zijn cliënt in 2022 voor een vast bedrag kon vertrekken. Over de Nederlander kon je veel zeggen, maar niet dat hij geen verstand had van voetbal. Raiola geloofde sterk in de kwaliteiten van Haaland en wilde absoluut een moeilijke exit uit Dortmund - een tussenstation in de carrière van de spits - vermijden. Gezien de inflatie van de transferprijzen was dat een realistisch scenario. (lees verder onder de foto)

De voorwaarde zorgde er zelfs voor dat Haaland niet eerder in de Premier League belandde. Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke gaf in een interview toe dat de Noor evengoed bij Manchester United had kunnen tekenen. Alleen weigerden die de vaste vertreksom op te nemen in de overeenkomst. En dus trok Haaland naar Duitsland.

Mysterie over clausule

Over de precieze details van de clausule is lang mysterieus gedaan. Was het echt een vaste som of eerder een gentlemen's agreement tussen Dortmund en de entourage? En ging het over 75 miljoen of 60 miljoen? Dat laatste is ondertussen uitgeklaard, dat eerste niet. De Duitse topclub probeerde trouwens meermaals om het achterdeurtje in het contract dicht te metsen. Door Haaland te verleiden met een nieuwe overeenkomst - zónder die bewuste clausule. Dortmund wou het loon van Haaland (8 miljoen euro) op een bepaald moment bijna verdubbelen met de hulp van kledingsponsor Puma, die zo wilde anticiperen op de aflopende schoenendeal van de Noor met Nike. Tevergeefs.

Totaaloperatie kost ruim 200 miljoen