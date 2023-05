In de achterzak van Rüdiger: "Wat hij deed tegen Haaland hebben we nog nooit gezien"

Vooraf werd door veel kenners vooral naar Erling Haaland gekeken om het verschil te maken in Bernabeu, maar de aanvaller van Manchester City kwam er in Madrid nauwelijks aan te pas. Dat was vooral de verdienste van Antonio Rüdiger, die Haaland geen halve seconde onbewaakt liet.

"Tegen Haaland moet je agressief zijn en het één-tegen-ééngevecht durven aan te gaan. Dat heeft Rüdiger met veel vertrouwen gedaan", sprak voormalig verdediger Rio Ferdinand na afloop bij BT Sport.

"Rüdiger heeft het uitstekend aangepakt, slim ook bij momenten. Ik heb nog nooit een speler zo goed zien verdedigen op Haaland als Rüdiger in deze wedstrijd gedaan heeft."

Ferdinand kreeg bijval van voormalig Manchester City-verdediger Joleon Lescott. "Je kunt wel agressief spelen, maar je moet ook de kracht en de kwaliteiten hebben om dat te doen", sprak Lescott.

"Ik heb al vaker verdedigers gezien die het agressief willen aanpakken tegen Haaland, maar die dan niet opgewassen zijn tegen zijn kracht en zijn snelheid. Rüdiger heeft Haaland geïsoleerd, hem overal gevolgd. Dat zal misschien navolging krijgen, maar niet elke verdediger kan wat Rüdigerd deed."