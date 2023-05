Wim De Coninck: "Het moest van Kevin De Bruyne komen of het zou niet gekomen zijn"

Real Madrid en Manchester City hebben elkaar in balans gehouden in hun heenwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Pickx Sports-analist Wim De Coninck was toch een klein beetje verrast. "Vooraf had ik echt wel het gevoel dat City de finale zou halen, maar daar begin ik nu toch wat aan te twijfelen", vertelt hij aan Sporza.

Wie gedacht had dat Manchester City met een rotvaart over Real Madrid heen zou denderen, kwam gisteravond bedrogen uit. Ook Wim De Coninck geeft toe dat hij een dominanter City verwacht had. "Ze waren wel dominant in de 1e helft, maar die keren dat Real prikte, was het zeker zo gevaarlijk, zo niet gevaarlijker dan City", zag De Coninck. "Na de 1-0 van Vinicius had Real helemaal het vertrouwen en had je ook het gevoel dat het op zoek ging naar een groter verschil." In de periode tussen de 1-0 en de gelijkmaker van Kevin De Bruyne zag Manchester City wel even sterretjes. "Je ziet dat ze het niet gewend zijn om laag bij het eigen doel te verdedigen", stelt De Coninck vast. "City is het gewoon om enorm veel balbezit te hebben en om de bal altijd hoog in het veld te veroveren. Laag bij het eigen doel verdedigen, daar voelen ze zich ongemakkelijk bij. En dan geven ze toch veel mogelijkheden weg. Dat heeft hen de vorige jaren ook altijd genekt in de ultieme fases."

Iedereen had gedacht dat Haaland wel het verschil zou maken voor City, maar Alaba en Rüdiger hebben de Noor helemaal lam gelegd. Wim De Coninck

De goal van De Bruyne kon voor City op geen beter moment komen, want de 1-1 smoorde de aanvalsdrift van Real Madrid toch flink in de kiem. "Het moest van De Bruyne komen of het zou niet gekomen zijn", meent Wim De Coninck. "Iedereen had gedacht dat Haaland wel het verschil zou maken voor City, maar die werd uitstekend geneutraliseerd door Alaba en Rüdiger. Die waren echt top. Zij hebben de Noor helemaal lam gelegd." "De Bruyne liep in de 1e helft wel veel, al had je toen ook het gevoel dat hij met zijn hoofd niet helemaal in de wedstrijd zat. Maar dat doelpunt in de 2e helft maakte alles goed." De Belg kreeg na afloop de trofee van Man van de Match. "De beste City-speler was hij in elk geval wel", vindt De Coninck. "Maar bij Real vond ik Camavinga en Vinicius ook wel een geweldige match spelen." (lees voort onder de foto)

Erling Haaland zat helemaal in de greep van de Real Madrid-defensie.

"Met Real Madrid ben je nooit klaar"

Mogen we volgende week in Manchester een soortgelijke wedstrijd verwachten? "Dat denk ik wel", zegt Wim De Coninck. "Een rustig, behoudend en nooit panikerend Real Madrid, zoals het dat ook gisteren gedaan heeft toen City het balbezit had." "Het hoeft ook niet op een collectieve manier te gebeuren voor Real. Met spelers als Vinicius, Rodrygo, Benzema of Camavinga zijn ze levensgevaarlijk op de counter. Dat gevoel had ik niet bij City. Daar was het toch echt wel kijken naar Kevin De Bruyne." En als het voorin niet loopt, is er achterin nog altijd Thibaut Courtois om zijn team overeind te houden. "Die reddingen die hij in de 1e helft deed, zijn we allemaal al zo gewend van hem dat we dat allemaal normaal beginnen te vinden." "Maar dat schot van Rodri bijvoorbeeld, dat was echt wel in de hoek. Dat was een heel goeie save. Van Courtois verwachten we niets anders meer", looft De Coninck onze nationale doelman.

Vooraf had ik echt wel het gevoel dat Manchester City naar de finale zou gaan, maar na de heenmatch begin ik daar toch aan te twijfelen. Wim De Coninck