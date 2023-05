Het intense debat tussen Henry en Carragher over De Bruyne: "Kevin mist dat ene moment nog"

Kijkers van de Amerikaanse rechtenhouder CBS kregen gisteren waar voor hun geld.

Niet alleen was er de wervelende partij tussen Real Madrid en Manchester City, als extraatje kregen ze ook nog eens de messcherpe analyses van Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards.

Hoofdonderwerp bij het trio: Kevin De Bruyne – had u iets anders verwacht na zijn wereldgoal?

Vooral Liverpool-legende Carragher verkeerde in dubio over onze Rode Duivel. Want waar plaats je hem, zonder een prijs als de Champions League of Wereldbeker, in het rijtje met allergrootsten?

"Niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten", begon de Engelsman zijn betoog. "Maar spelers worden afgerekend op de allergrootste momenten. Champions League-finales, WK's..."

"Is Gerrard beter dan De Bruyne? Dat kan ik niet zeggen, maar Steven heeft wél dat ene Istanbul-moment (Liverpool won daar de CL-finale tegen Milan, red.). Kevin heeft ook zoiets nodig."

Carragher ging vurig verder: "De Bruyne moet de man zijn die de Champions League wint voor City in de return en de finale. Zoals hij dat nu deed. En dan spreken we niet over De Bruyne als de beste van zijn generatie, maar een van de beste ooit. Dit kan het seizoen worden om dat te doen."