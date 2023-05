BEKIJK: Kevin De Bruyne trapt met een schicht de gelijkmaker voorbij Thibaut Courtois: "Belangrijk"

Lof van Guardiola en Rodri: "Hij is zo belangrijk"

Coach Pep Guardiola en medespeler Rodri loofden na afloop De Bruyne op de persconferentie. "Kevin maakte een heerlijk doelpunt", glimlachte "Pep". De Catalaan sprak verder vooral over een sterke teamprestatie.



"We waren bij momenten heel goed. Maar Real Madrid had ook zijn momenten. Op het moment dat wij beter waren, scoorden zij. En toen zij beter waren, scoorden wij. Maar ik ben blij met zowel het spel als het resultaat."



"Ik moet de jongens feliciteren. De terugwedstrijd volgende week is als een finale. We gaan kijken wat er nog beter kan voor die partij."



Ook middenvelder Rodri stak de loftrompet over het team en in het bijzonder over De Bruyne. "Kevin is zo belangrijk voor ons. Hij is altijd geweldig en hielp ons vandaag op het moment dat we het het meest nodig hadden."



"Dankzij zijn doelpunt kregen we weer vertrouwen voor de rest van de match. Deze 1-1 is een heel goed resultaat, want Real Madrid is heel sterk. We hebben het als team ongelooflijk goed gedaan."