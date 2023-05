Moest goal De Bruyne afgekeurd worden? "De bal ging duidelijk buiten in de opbouw"

"Er waren een paar onfortuinlijke zaken in de aanloop naar de gelijkmaker", zegt Thibaut Courtois na afloop van de halve finale.

De kanonskogel van Kevin De Bruyne moest hij uit zijn net grabbelen, maar dat was niet voor het eerst dat een bal buiten de lijnen ging. In de opbouw kon Bernardo Silva het leer niet binnenhouden aan de zijlijn.

Een moment dat de scheidsrechter en VAR ontgaan is. Iets wat Real-coach Carlo Ancelotti niet kan begrijpen. "De bal was duidelijk over de lijn. De technologie bevestigde dat. Dus ik snap niet waarom de VAR niet ingreep. Ook de scheids was niet altijd even alert vanavond."