Jan Vertonghen krijgt roze trui van Remco Evenepoel, leider vindt Astana-ei in koerstrui

"Ik zat gisteren vooraan en vandaag hebben we dezelfde opdracht", blikte Remco Evenepoel vooruit op de derde etappe.

De finish is licht hellend. Krijgen we een scenario zoals op de openingsdag in Catalonië? Toen ging hij het duel aan met Primoz Roglic. "Daar was het toch lastiger. Dit is slechts enkele hectometers bergop."

"Ik verwacht mannen als Matthews en Pedersen. Zij hebben een streepje voor."

"Bij ons hebben we ook Ballerini. Het is de taak van de ploeg om mij af te zetten en als Ballero zich dan nog goed voelt, dan mag hij sprinten."

"Maar het is zeker niet de bedoeling dat andere mannen gratis seconden pakken vandaag."

Wordt het weer zo'n nerveus gedoe? "Ja, zeker richting de eerste klim. We rijden de hele dag op brede banen en ik heb de laatste 70 kilometer met de auto verkend."

"Ik verwacht hectiek voor dat bergje en dan zal het snel gaan. Als er een goeie schifting gebeurt, dan gaan we met 50-60 man naar de finish."

"En hopelijk blijft het droog. Regen of niet, dat maakt een groot verschil in deze finale."