Michael Matthews schreeuwt het uit na technische finale, Remco Evenepoel wint seconde bij tussensprint

17 uur 08. Michael Matthews klopt Mads Pedersen in een spannende sprint.

Het is Michael Matthews die met de bloemen naar huis gaat. De Australiër was nog het frist na de heuvelzone en klopte Mads Pedersen met het kleinste verschil. Kaden Groves vervolledigt het podium.

Matthews zet zich in het spoor van Pedersen. Net op tijd, want de stieren kunnen nu elk moment losbreken.

Het is drummen op kop van het peloton. Trek-Segafredo wil als laatste de bocht indraaien. Rollen ze de rode loper uit voor Pedersen?

Veel blauw-wit op kop van het peloton. Michael Matthews wordt in een zetel naar de meet gebracht. Is de Australiër de snelste sprinter van dit uitgedunde pak?

De sprinttreintjes staan stilaan op de rails in het peloton. Achter de ruggen van Team Jayco AIUla worden onder meer Kaden Groves en Mads Pedersen naar voren gebracht.

clock 16:53

16 uur 53. Evenepoel pakt bonificaties. Het spelletje is begonnen. Remco Evenepoel mengt zich in de tussensprint en kaapt de volle buit weg voor de neus van Primoz Roglic. Was het die luttele seconde wel waard? .