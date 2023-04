Filip Joos was getuige van masterclass Kevin De Bruyne: "Connectie met Haaland is wederkerig geworden"

"Manchester City was gisterenavond simpelweg te sterk voor Arsenal. Eigenlijk is het spijtig dat een soort titelmatch op deze manier afloopt. Misschien wilden we het ook onbewust niet geloven om de spanning erin te houden, maar City is nog steeds twee maten te groot voor zijn achtervolgers."

"Nog meer omdat de connectie tussen Kevin De Bruyne en Erling Haaland wederkerig is geworden. Gisteren zorgde de Noor voor twee assists, waarmee zijn totaal op zeven komt. Dat is toch wel straf en maakt City alleen maar imposanter."



"Voor De Bruyne is het plezanter spelen met Haaland erbij, in vergelijking met vroeger zonder diepe spits. Tegen Arsenal had Guardiola van De Bruyne zelfs een soort tweede aanvaller gemaakt. In dit team gaat hem dat goed af, de tegenstand kreeg er gewoon geen vat op."