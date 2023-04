Met lof overladen De Bruyne blijft kalm in titelstrijd: "Weg nog lang en schema ontzettend druk"

Opnieuw komen Britse analisten en journalisten woorden tekort om de invloed van de middenvelder te beschrijven. The Guardian vat het als volgt samen in een kop: "De Bruyne's dodelijke dubbelslag kantelt de titelstrijd."

Buitengewone connectie

"Het was goed vandaag", blijft De Bruyne er zelf kalmpjes bij voor de microfoon van Play Sports. "Sinds het begin was onze connectie er. Arsenal verdedigt man op man, dus als wij goed bewegen, liggen er altijd kansen."

" Erling Haaland zijn band met Kevin is buitengewoon", geniet de Spaanse keuzeheer na. "We hebben vandaag geprobeerd die zo goed mogelijk te gebruiken."

We moesten top zijn om Arsenal te kloppen. Dat waren we wel.

"We hadden controle over de wedstrijd", blikt hij terug op de ruime zege. "Arsenal is top en wij moeten ook top zijn om te winnen. Ik denk dat we dat wel waren."

Al is de titel door de driepunter lang geen zekerheid, volgens de Belg. "Het is nog lang. We hebben een goede zaak gedaan. Het schema is zo ontzettend druk, dus laten we ons maar focussen op de volgende wedstrijd."



Wat wel zeker is: als KDB nog een maand blijft presteren op dit niveau, volgt er minstens één titelfeestje in Manchester.