Sublieme De Bruyne dirigeert City naar dominante zege in titeltopper met 2 goals en assist

Op het tempo van dirigent Kevin De Bruyne walste Manchester City over Arsenal in de topper. Na twee tikken keken de bezoekers al snel tegen een achterstand aan. Haaland kroop in de rol van aangever, de Rode Duivel werkte knap af met een geplaatste knal.

Die rol lag de Noorse spits vandaag beter dan zijn gebruikelijke rol als afwerker. Haaland had de 2-, 3-, en 4-0 aan zijn voet, maar telkens lag doelman Ramsdale in de weg.

Maar het optreden van De Bruyne zat er nog niet op. Ook in de tweede helft zorgde hij vroeg voor muziek in de aanval. Met een krul in de verste hoek klonk dan al een heerlijk slotakkoord. Even later mocht hij onder luid applaus het toneel verlaten.



Die valse noot, de eerredder van Holding in het slot, zorgde zelfs bij de felste critici niet voor gemor. Zeker niet wanneer Haaland alsnog zijn doelpuntenaantal opkrikte naar 33 stuks.



Na vanavond blijft niet enkel KDB, maar ook nieuw puntenverlies door de hoofden spoken bij Arsenal. Het ziet Manchester City – met 2 matchen minder gespeeld – naderen tot op 2 punten in de stand.



Tik, tak. Na een masterclass van 90 minuten is de leider in de Premier League niet langer titelfavoriet.